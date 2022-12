Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Moscou et Saint-Pétersbourg, les villes les plus peuplées de Russie, ont enregistré les sauts de classement les plus drastiques de toutes les villes figurant sur la liste, rapporte Claire Healy. Moscou est passée de la 72e position l’an dernier à la 37e en 2022. De nombreuses villes d’Europe occidentale, en revanche, sont devenues moins chères, à mesure que les devises et les économies se sont affaiblies. Kyiv, la capitale de l’Ukraine, ne figurait pas sur la liste de cette année, établie semestriellement par l’Economist Intelligence Unit, basée à Londres, dans le cadre d’une enquête mondiale sur le coût de la vie.