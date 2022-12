Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

L’administration Biden est prête à reprendre les pourparlers avec la Russie sur un traité sur les armes nucléaires malgré la décision du Kremlin de reporter les négociations prévues en début de semaine, a annoncé vendredi le département d’État. Le nouveau traité de réduction des armements stratégiques est le seul traité de contrôle des armements nucléaires stratégiques restant entre Washington et Moscou, mais son avenir a été remis en question alors que les tensions augmentent à cause de la guerre en Ukraine.

Vendredi également, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré qu’il était sur le point de conclure un accord entre l’Ukraine et la Russie pour protéger la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La Russie s’est emparée de l’installation peu après son invasion, et les bombardements répétés sur et autour du site ont fait craindre une catastrophe nucléaire mondiale.

Après Kherson, l’armée ukrainienne réfléchit à une nouvelle poussée vers le sud et l’est : Une grande partie de l’attention se porte désormais sur la région de Zaporizhzhia, sur la ligne de front sud à moins de 100 miles au nord de la mer d’Azov, où les Ukrainiens sont impatients de couper le “pont terrestre” reliant la Russie continentale à la Crimée, que la Russie a envahie et annexée illégalement en 2014. , écrivent Samantha Schmidt et Serhii Korolchuk pour The Post.