Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Le président Biden et le président français Emmanuel Macron ont réaffirmé jeudi leur soutien à l’Ukraine, et le dirigeant américain a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de parler avec son homologue russe pour l’instant. Mais Biden a déclaré qu’il serait disposé à rencontrer Vladimir Poutine si Moscou indiquait le désir de mettre fin à son invasion, bien qu’il ait noté que le Kremlin “n’a pas fait cela”.

La Russie et l’Ukraine mènent la première guerre de drones à grande échelle : Dans la bataille entre la Russie et l’Ukraine, les drones sont intégrés à chaque phase des combats, avec de vastes flottes, des défenses aériennes et des systèmes de brouillage de chaque côté, écrivent Isabelle Khurshudyan, Mary Ilyushina et Kostiantyn Khudov de Kharkiv, en Ukraine. Les drones sont devenus si essentiels au succès sur le champ de bataille qu’ils sont parfois utilisés pour éliminer d’autres drones. Dans les conflits passés, les drones étaient généralement utilisés par une partie au-dessus d’un espace aérien largement incontesté pour localiser et atteindre des cibles.