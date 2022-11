Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Un jour où les Ukrainiens se souvenaient d’une famine provoquée par les Soviétiques qui avait tué des millions de personnes dans les années 1930, leur président finalisait un accord pour nourrir certaines des nations les plus pauvres du monde. Au cours de ce qu’il a appelé “une journée diplomatique très chargée”, le président Volodymyr Zelensky a renforcé son initiative Grain from Ukraine, a accueilli des dirigeants mondiaux lors d’un sommet sur la sécurité alimentaire et a suscité le soutien des nations européennes à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à l’Union européenne.

Pendant ce temps, des conditions pluvieuses et boueuses entravaient les mouvements des troupes ukrainiennes et russes et contribuaient au ralentissement du champ de bataille, selon un groupe de recherche militaire occidental, qui prévoyait que le rythme des combats augmenterait au cours de la semaine à venir à mesure que les températures baissent et que le sol gèle.

Les sanctions occidentales rattrapent l’économie russe en temps de guerre: Pendant des mois, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le « blitzkrieg économique » contre la Russie avait échoué. Mais les sanctions occidentales imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine s’enfoncent de plus en plus dans l’économie russe, rapportent Catherine Belton et Robyn Dixon, exacerbant les pénuries d’équipements militaires et entravant sa capacité à lancer des offensives terrestres ou à construire de nouveaux missiles, ont déclaré des économistes et des dirigeants d’entreprises russes.