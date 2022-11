Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Des patients ont été évacués de plusieurs hôpitaux de Kherson, après les frappes russes sur la ville du sud récemment libérée par l’Ukraine, ont indiqué les autorités. Dans toute la ville, au moins 10 personnes ont été tuées et des dizaines blessées, a déclaré le gouverneur régional sur Telegram. De nombreux Ukrainiens n’ont toujours pas accès à l’électricité et à l’eau, avec 6 millions de clients souffrant de coupures de courant, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, alors que le pays entrait dans ce que le chef de l’OTAN a qualifié d’hiver “déjà horrible”.

L’une des plus jeunes victimes de la guerre, l’enfant de Kamianetska, Serhii, âgé de 2 jours, faisait partie des plus de 440 enfants ukrainiens tués et des centaines d’autres blessés à ce jour à la suite de l’invasion russe, selon le bureau du procureur général ukrainien. Le garçon n’a pas vécu assez longtemps pour recevoir un certificat de naissance, rapportent Samantha Schmidt et Serhii Korolchuk pour le Washington Post de Novosolone, en Ukraine.