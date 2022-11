Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il s’attendait à une “forte réaction” du monde après que les missiles russes ont détruit l’énergie et les infrastructures civiles à Kyiv et dans d’autres grandes villes. Il a également déclaré aux puissances mondiales lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU mercredi soir qu’elles devraient adopter une résolution condamnant “toute forme de terreur énergétique”. (La Russie a un droit de veto sur le conseil.)

“La terreur énergétique est un analogue de l’utilisation d’armes de destruction massive”, a déclaré Zelensky. “Lorsque la température est en dessous de zéro à l’extérieur et que des dizaines de millions de personnes se retrouvent sans électricité, sans chauffage et sans eau à la suite de missiles russes frappant des installations énergétiques, il s’agit d’un crime évident contre l’humanité.”

Juste avant l’invasion, l’Allemagne dépendait fortement du Kremlin pour le gaz naturel, le charbon et le pétrole. Une société étroitement liée à l’État russe possédait la plus grande installation de stockage de gaz d’Allemagne, qui était épuisée au début de la guerre. La Russie détenait également une participation majoritaire dans le transporteur de gaz national le plus important du pays et possédait la raffinerie qui alimentait Berlin en carburant.