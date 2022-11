Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Les Ukrainiens se sont rassemblés lundi pour commémorer un mouvement de protestation qui a commencé en novembre 2013 et a conduit à la destitution d’un président pro-Moscou. La soi-disant révolution de Maïdan a été suivie d’une guerre par procuration avec la Russie, qui a été un précurseur du conflit actuel. Le président Volodymyr Zelensky a profité de l’occasion pour remonter le moral de son peuple, qui a fait face à près de neuf mois de guerre brutale et qui est au début de l’hiver.

Une analyse du Washington Post des données de l’Institute for the Study of War montre qu’après des avancées agressives au cours des premières semaines de guerre, la Russie n’a pas gagné plus de 1 000 miles carrés en une semaine depuis avril, écrit Júlia Ledur du Post.