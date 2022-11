Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Les conditions boueuses ont rendu la guerre particulièrement difficile, et l’Ukraine et la Russie sont aux prises avec des réserves de munitions épuisées et des troupes fatiguées au combat. “Petit à petit, nous avançons dans les batailles”, a déclaré Zelensky. “Nous maintenons la ligne, détruisant de manière cohérente et très calculée le potentiel des occupants.”