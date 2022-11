Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Selon les dirigeants du Turquie, Ukraine et les Nations Unies. L’invasion russe a perturbé les voies maritimes qui transportaient les exportations de céréales ukrainiennes vers le reste du monde via la mer Noire, menaçant une crise alimentaire mondiale. L’accord renouvelé réduira la pression sur le marché alimentaire mondial et sauvera des dizaines de millions de personnes de la famine, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.