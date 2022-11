Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Le moment est venu pour la Russie de se retirer complètement du territoire souverain de l’Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky au Groupe des 20 dirigeants du sommet réunis en Indonésie, demandant le soutien du monde pour poursuivre ce qu’il a présenté comme la “formule pour la paix” de Kyiv. L’alternative, a-t-il dit, signifierait geler le conflit et permettre à la Russie “d’attendre, de renforcer ses forces, puis de commencer une nouvelle série de terreur et de déstabilisation mondiale”.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

La décision a été divulguée dans une lettre d’un paragraphe, déposée par le bureau du procureur américain à Manhattan, indiquant que l’enquête sur les interactions de Giuliani avec des Ukrainiens a été menée et « que, sur la base des informations actuellement à la disposition du gouvernement, des accusations criminelles ne sont pas à venir. ”

Giuliani a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait commis aucune violation de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, rapporte Shayna Jacobs. L’enquête sur l’affaire a abouti à une saisie d’appareils le 28 avril 2021 à son domicile de Manhattan et bureaux. Ses engagements en Ukraine pendant la présidence de Donald Trump ont été un thème important de la première procédure de destitution de Trump. Giuliani aurait établi des contacts là-bas dans le but de déterrer des informations incriminantes sur Joe Biden et son fils Hunter avant les élections de 2020.