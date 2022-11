Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Les forces russes se retirant de la rive ouest du Dniepr, y compris la ville de Kherson, ont endommagé et détruit les communications et autres infrastructures et pillé certains des musées de la région, ont déclaré jeudi des responsables ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky a suggéré dans son allocution nocturne que les troupes russes posaient également des mines au moment de leur départ.

Mais même au milieu des rapports selon lesquels certaines troupes russes partaient, les responsables ukrainiens ont déclaré qu’un retrait complet de la région prendrait beaucoup plus de temps. « Ce n’est pas si facile de retirer ces troupes de Kherson en un jour ou deux. Au minimum, [it will take] une semaine », a déclaré à Reuters le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov. Il a déclaré que la retraite libérerait des troupes des deux côtés pour combattre sur d’autres fronts – mais cet hiver ralentirait probablement le rythme sur le champ de bataille.