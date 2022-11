Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Pourquoi Poutine se battra pour Kherson : Eau douce et pont terrestre vers la Crimée. Ici, dans la région côtière boueuse de Kherson, les soldats se préparent pour ce qui pourrait devenir la plus grande bataille de la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, et peut-être le meilleur test pour savoir si Moscou finit par gagner un territoire important de son invasion ou est obligé de battre en retraite les mains vides.