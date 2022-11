Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

La Russie est sur le point de rejoindre une initiative céréalière négociée par les Nations Unies pour assurer le passage sûr des cargos à destination et en provenance des ports de la mer Noire, ce qui est vital pour le maintien de la sécurité alimentaire dans certaines parties du monde. La Russie s’est retirée de l’accord ce week-end à la suite d’une attaque contre sa flotte de la mer Noire en Crimée qu’elle impute à l’Ukraine. Kyiv n’a pas revendiqué publiquement la responsabilité de l’attaque.

“Le chantage russe n’a mené nulle part”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son discours du soir, qualifiant le revirement de “résultat diplomatique important pour notre pays et le monde entier”. L’Ukraine est un important producteur de denrées alimentaires et les diplomates occidentaux avaient averti qu’un blocus russe pourrait aggraver les pénuries alimentaires mondiales, en particulier dans les régions d’Afrique frappées par la sécheresse.

La Géorgie, avec son climat doux, ses vins, sa gastronomie, sa vie nocturne et, surtout, ses règles d’entrée sans visa, est une destination particulièrement populaire. Confrontés à un flux inattendu de migrants, les habitants de cette ancienne république soviétique de 3,7 millions d’habitants ont maintenant du mal à comprendre comment les Russes pourraient faire la guerre dans leur pays et 14 ans plus tard l’utiliser comme refuge, écrit le correspondant du Post Chico Harlan.