Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est engagé à continuer d’exporter des céréales depuis les ports de la mer Noire du pays et a accusé la Russie d’aggraver une crise alimentaire mondiale en suspendant un accord de transport maritime négocié par les Nations Unies et en menaçant de bloquer les navires céréaliers. Dans un discours de fin de soirée, Zelensky a déclaré qu’il était reconnaissant envers l’ONU et les dirigeants mondiaux qui essayaient de préserver l’initiative d’exportation de céréales et d’empêcher la “propagation d’une famine à grande échelle dans certaines régions du monde”.