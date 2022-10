Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Alors que les exercices nucléaires sont de routine, la Russie a brandi à plusieurs reprises la menace des armes nucléaires depuis l’invasion de l’Ukraine en février. Les exercices de mercredi ont impliqué des lancements d’entraînement de missiles de croisière et de missiles balistiques intercontinentaux, ont rapporté les médias d’État russes. Dans le passé, des exercices similaires ont duré plusieurs jours.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

La plupart des colonies pénitentiaires sont des établissements pénitentiaires où les détenus sont tenus d’effectuer des travaux pendant leur peine, et les conditions sont connues pour être dures, avec quelques similitudes avec les goulags de l’ère soviétique. Les anciens prisonniers des colonies pénitentiaires ont signalé de longues journées avec 16 à 17 heures de travail, une surveillance invasive et un refus de soins médicaux, écrivent les journalistes Amy Cheng, Ellen Francis, Robyn Dixon et Adam Taylor.