Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Alors que les effets d’entraînement de la guerre se font sentir sur tout le continent, la transition d’une aide temporaire à un soutien à plus long terme pour les Ukrainiens met à l’épreuve les engagements du bloc, écrivent les correspondants du Washington Post Rick Noack, Meg Kelly, Dan Rosenzweig-Ziff et Ladka Bauerova. Les 27 États membres de l’Union européenne ont accueilli ces réfugiés dans une mesure qu’ils qualifiaient d’impossible lors de la crise migratoire syrienne de 2015 et 2016 ; Pourtant, de nombreux Ukrainiens ont dû déménager d’un endroit à l’autre et n’ont pas encore trouvé d’emploi.