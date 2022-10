Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

La Russie a apparemment l’intention de soulever mardi devant le Conseil de sécurité de l’ONU son accusation selon laquelle l’Ukraine envisage d’utiliser une “bombe sale” – une arme explosive conçue pour disperser des matières radioactives – sur son propre sol. L’ambassadeur russe Vasily Nebenzya, dans une lettre au conseil qui a été vue par Reuters, a exhorté les nations occidentales “à exercer leur influence” sur Kyiv pour empêcher ce qu’il a appelé un potentiel “acte de terrorisme nucléaire”. Les États-Unis et d’autres puissances occidentales ont rejeté cette affirmation comme étant “transparente fausse” et ont averti que Moscou pourrait l’utiliser comme prétexte pour aggraver le conflit.

L’allégation non fondée a accru les craintes que la Russie planifie une attaque sous fausse bannière. La mission britannique de l’ONU a publié un message pointu sur Twitter lundi soir : “Rappel : l’Ukraine n’a pas d’armes nucléaires”. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il avait prolongé une invitation officielle à l’Agence internationale de l’énergie atomique pour établir que l’Ukraine n’a « rien à cacher », et l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU est sur le point d’inspecter deux sites nucléaires clés à la demande de Kyiv.

La star du basket-ball américaine emprisonnée Brittney Griner fera appel de sa peine de neuf ans et de sa condamnation pour trafic de drogue en Russie mardi, mais ses avocats ont déclaré qu’elle ne s’attendait pas à des “miracles”.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Les Ukrainiens craignent un hiver sombre et froid alors que la Russie détruit les infrastructures électriques. Un immeuble d’appartements de 15 étages obscurci dans la ville industrielle orientale de Dnipro offre un aperçu : Des bougies scintillaient aux fenêtres. Couples cuisinés à la lampe de poche. Dehors, dans la cour sombre, trois hommes et une femme ont bu de l’alcool dans un cône de lumière de téléphone portable lorsque les correspondants du Post Michael E. Miller et Anastacia Galouchka ont rendu visite récemment.