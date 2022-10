Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Dans son dimanche soir adressele président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu aux affirmations de Choïgou, accusant la Russie d’être à l’origine de cette menace et d’autres menaces de « chantage » contre une centrale nucléaire et un important barrage hydroélectrique. “Si la Russie appelle et dit que l’Ukraine est censée préparer quelque chose, cela signifie une chose : la Russie a déjà préparé tout cela”, a déclaré Zelensky. Notant que l’Ukraine a renoncé à son arsenal nucléaire, il a appelé le monde à “réagir de la manière la plus dure possible” pour punir la Russie.