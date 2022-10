Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Les autorités soutenues par le Kremlin ont intensifié leurs efforts pour relocaliser les civils de la ville de Kherson sous contrôle russe, les transportant en Crimée et dans d’autres zones occupées. L’ordre du week-end à tous les citoyens de quitter immédiatement la ville est illégal, selon les responsables ukrainiens, et fait partie d’une tentative de Moscou de “dépeupler” les zones de l’Ukraine que Kyiv est sur le point de reprendre. Cela pourrait causer des dommages économiques et sociaux durables, selon les analystes à l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion américain.

De plus, on craint de plus en plus que Moscou ne cherche à détruire le barrage d’une importante centrale hydroélectrique de la région – inondant et élargissant le Dniepr pour retarder toute avancée ukrainienne – dans ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti qu’il s’agirait d’une attaque sous faux drapeau. . Les analystes de l’institut ont déclaré que la pression pour déplacer les civils de Kherson pourrait être une tactique pour les écarter du chemin du barrage en cas d’explosion. Moscou a nié les accusations et des responsables soutenus par le Kremlin ont revendiqué sans preuve que l’Ukraine envisage de faire sauter le barrage, qui est l’une des plus grandes centrales électriques d’Ukraine. Le Washington Post n’a pas pu vérifier les affirmations des deux parties.