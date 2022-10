Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

La délégation bipartite du Congrès qui a rencontré Zelensky à Kyiv inclus Les représentants Michael R. Turner (R-Ohio), Jim Himes (D-Conn.) et Eric Swalwell (D-Calif.). “Nous avons également parlé de soutien financier, de notre interaction politique, des nouvelles mesures anti-européennes et anti-démocratiques à attendre de la Russie”, a déclaré Zelensky. La visite est intervenue après que le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), a signalé cette semaine que le GOP s’opposerait à davantage d’aide à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie. Le président Biden a déclaré jeudi qu’il craignait que les républicains ne réduisent l’aide à l’Ukraine s’ils regagnent la Chambre.

Zelensky a accusé la Russie d’avoir “délibérément incité” une crise alimentaire en ralentissant les expéditions de céréales. Dans un discours vendredi soir, le président ukrainien a déclaré que plus de 150 navires étaient dans une “file d’attente artificielle” causée par le retard de la Russie dans leur passage. Le Washington Post n’a pas pu confirmer la véracité de sa déclaration. “Les tentatives russes d’exacerber la crise alimentaire sont également une agression contre chaque personne sur terre”, a déclaré Zelensky, ajoutant que des pays comme l’Égypte, la Tunisie, la Chine et le Bangladesh ont été touchés par des exportations alimentaires retardées. Les deux pays ont convenu cet été d’autoriser les exportations agricoles après qu’un blocus russe ait bloqué plus de 20 millions de tonnes de céréales dans les ports ukrainiens de la mer Noire.