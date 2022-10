Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

L’Iran prévoit d’envoyer des missiles et des drones à la Russie pour la guerre contre l’Ukraine, selon des responsables. L’Iran renforce son engagement à fournir des armes pour l’assaut de la Russie contre l’Ukraine, selon Les responsables de la sécurité américains et alliés, acceptant secrètement d’envoyer non seulement des drones d’attaque, mais aussi ce que certains responsables ont décrit comme les premiers missiles sol-sol de fabrication iranienne destinés à être utilisés contre les villes ukrainiennes et les positions des troupes.