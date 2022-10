Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans une grande partie de l’Ukraine tôt samedi, quelques heures après que le président russe Vladimir Poutine a suggéré qu’un barrage d’attaques de missiles et de drones d’une journée à travers l’Ukraine était terminé, déclarant lors d’une conférence de presse vendredi qu’il n’y avait “pas besoin de frappes massives, au moins maintenant »après que son armée ait atteint la plupart de ses cibles.

Poutine a défendu sa décision d’envahir l’Ukraine, mais a également semblé reconnaître un mécontentement croissant face à la guerre dans son pays. Il a assuré aux Russes que sa mobilisation partielle impopulaire de réservistes militaires, qui a poussé des dizaines de milliers d’hommes à fuir le pays, prendrait fin dans deux semaines. Ces remarques sont intervenues alors que les services de renseignement américains ont déclaré que la Russie avait perdu plus de 6 000 pièces d’équipement depuis le début de la guerre et avait du mal à remplacer les munitions, en partie à cause des sanctions occidentales.