Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Viktor Havrashenko a décidé peu après l’invasion russe du 24 février de fuir Izyum avec sa femme et sa fille. Les parents de Viktor, comme de nombreuses personnes âgées à travers le pays, ont refusé d’évacuer. En mars, après des semaines de violents combats, les forces russes ont pris le contrôle d’Izyum et de nombreux villages environnants, y compris le leur.

Le correspondant Siobhán O’Grady a rejoint Victor, un chauffeur travaillant pour The Post, alors qu’il retournait à Izyum des mois plus tard, après qu’une contre-offensive ukrainienne rapide et inattendue a forcé les forces russes à se retirer de la région de Kharkiv. Il a d’abord visité Izyum, pleurant en voyant ce qu’était devenue sa ville autrefois paisible. “Je ne reconnais pas ma ville natale”, a-t-il déclaré. “Tout est incendié.”