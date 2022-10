Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Des parties d’un pont clé reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée semblaient être en feu samedi matin, ont rapporté les médias russes et ukrainiens. Le pont du détroit de Kertch est vital pour la capacité de la Russie à approvisionner ses forces d’invasion dans le sud de l’Ukraine, où les troupes de Kyiv ont récemment fait des gains.

L’Ukraine a repris près de 300 miles carrés à l’est cette semaine, selon le président Volodymyr Zelensky. Face aux avancées ukrainiennes là-bas et dans le sud, les forces russes intensifient les attaques de missiles contre des zones civiles dans des régions clés du pays, notamment Donbass, Kharkiv et Zaporizhzhia. Dans la seule journée de jeudi, au moins 22 civils ont été tués et 32 ​​autres blessés dans le sud-est.