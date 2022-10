Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Poutine a approuvé un Échange de prisonniers en septembre malgré les objections de son service de sécurité supérieur, qui s’inquiétait d’une réaction de l’opinion publique en Russie, selon de hauts responsables ukrainiens et américains au fait du dossier.

Les chiffres déséquilibrés de l’échange – 215 Ukrainiens, 55 Russes, un confident de Poutine et 10 ressortissants étrangers, dont deux Américains – et le type de soldats ukrainiens impliqués, 108 du régiment Azov, ont inquiété le Service fédéral de sécurité russe, écrit John Hudson du Post. et Isabelle Khurshudyan.