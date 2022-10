Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Vers 7 heures du matin vendredi, trois missiles russes présumés ont détruit ces plans. Des explosions ont secoué l’asphalte. Le sol était jonché de cadavres et d’éclats d’obus.

Les frappes faisaient partie d’une vague d’attaques de missiles, de roquettes et de drones russes lancées dans le sud-est alors que Poutine préparait son annonce d’annexion, ont déclaré des responsables ukrainiens. Le contraste entre la « grande mission libératrice » que Poutine prétend mener en Ukraine occupée et la réalité brutale de la guerre qu’il a infligée aux gens d’ici n’aurait pas pu être plus frappant.