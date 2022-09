Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

La dernière tranche de l’aide militaire américaine met en lumière les efforts déployés pour répondre aux besoins militaires les plus urgents de l’Ukraine, tout en prévoyant ses infrastructures de défense à plus long terme. Le HIMARS envoyé en Ukraine représentera un «élément central de la force de combat ukrainienne à l’avenir» et prendra «quelques années» à construire et à livrer, selon un haut responsable américain de la défense.