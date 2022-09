Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Moscou ne contrôle totalement aucune des quatre régions ukrainiennes, que ce soit militairement ou politiquement, écrivent Mary Ilyushina et Isabelle Khurshudyan du Post. La guerre de Moscou contre l’Ukraine a pris une autre tournure désastreuse ces derniers jours, la déclaration de Poutine d’une mobilisation militaire partielle ayant conduit plus de 180 000 Russes à quitter le pays pour échapper à une éventuelle conscription, selon les pays voisins que sont la Géorgie, le Kazakhstan et la Finlande. Le total est probablement beaucoup plus élevé.