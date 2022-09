Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

De nouveaux rapports détaillent le vaste système de “filtration” de la Russie pour les Ukrainiens : « Moscou et ses alliés séparatistes en Ukraine ont transféré de force des centaines de milliers d’Ukrainiens en Russie depuis le début de la guerre, selon des responsables américains et des enquêteurs des droits de l’homme, en envoyant nombre d’entre eux à travers un vaste système de “filtration” punitif qui comprend des détentions, des interrogatoires et la collecte massive de données », rapporte Claire Parker.