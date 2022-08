Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

À l’intérieur de l’Ukraine occupée, témoignage d’un photographe : Un photographe basé à Moscou a capturé des images saisissantes de la vie dans les villes et villages ukrainiens occupés par la Russie lors de deux tournées de presse distinctes organisées par le Kremlin. Le photographe, que le Washington Post ne nomme pas pour les protéger alors qu’ils continuent de couvrir la guerre en Ukraine, a raconté leur histoire à Ruby Mellen du Post.

“En tant que photographe basé à Moscou couvrant la guerre, j’avais entendu parler de ces tournées de presse surréalistes dans les villes ukrainiennes saisies par les Russes et gérées par le ministère de la Défense”, a déclaré le photographe à Mellen. « Je savais que ces voyages s’accompagnaient d’une bonne dose de propagande du Kremlin, mais j’avais hâte de photographier des parties de la région auxquelles peu de journalistes pouvaient accéder. C’était l’une des seules possibilités que j’avais de voir à quoi ressemblait la vie dans des endroits pratiquement coupés du monde.

Le photographe a capturé les rues vides de Donetsk et la ruine totale de Lysychansk, a senti la mort dans l’air à Marioupol et a vu les habitants de Melitopol devenir des ressortissants russes dans le cadre d’un processus de « russie-fication ». Ensemble, ces images et expériences offrent un rare aperçu de la vie des Ukrainiens vivant sous l’occupation militaire russe.