Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Dans ce rapport exclusif de Kyiv, John Hudson révèle qu'”une flotte de leurres ressemblant à des systèmes de roquettes américains avancés a amené les forces russes à gaspiller des missiles de croisière à longue portée coûteux sur des cibles factices, selon des entretiens avec de hauts responsables américains et ukrainiens et des photographies du répliques examinées par le Washington Post.

La tactique n’est pas nouvelle et a été utilisée dans d’autres conflits, y compris la Seconde Guerre mondiale. Mais en Ukraine, cela pourrait expliquer le décalage entre le nombre de systèmes de fusées avancés – y compris le HIMARS de fabrication américaine – que les forces russes prétendent avoir détruits en Ukraine, et les démentis de Kyiv et de Washington, où les responsables affirment que ces systèmes sont en fait comptabilisé.