Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Traverser le rideau blindé de l’Ukraine pour livrer des gens et du papier toilette. Steve Hendrix et Ievgeniia Sivorka rapportent Kamiyanske, Ukraine : « Oleksander déteste entrer dans ce village ukrainien abandonné sur le Dniepr, l’un des seuls portails vers les territoires occupés par la Russie à l’est. Lorsqu’il passe devant le dernier drapeau ukrainien, flottant à côté d’une station-service bombardée, il sait qu’il est sur le point de rencontrer le premier point de contrôle russe et que les soldats vont l’interroger, vérifier si son téléphone contient des mèmes anti-russes et examiner son corps pour tatouages ​​militaires. Parfois, ils menacent de lui tirer dessus.