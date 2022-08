Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Le bilan des frappes russes contre une gare et une zone résidentielle du village ukrainien de Chaplyne est passé à 25 morts, dont deux enfants, à la fin des opérations de recherche et de sauvetage. Un jour après avoir annoncé près de 3 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine, le président Biden devrait avoir un appel téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky pour réaffirmer le soutien américain. Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.