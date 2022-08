La Russie et l’Ukraine mettent en garde contre une possible attaque contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, actuellement sous contrôle russe, dans le sud-est de l’Ukraine. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude, affirmant que tout dommage à l’usine serait un “suicide”. Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.