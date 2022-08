Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, est en Ukraine pour examiner les progrès d’un accord visant à libérer les exportations de céréales du pays, et des grèves du jour au lendemain ont frappé Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.