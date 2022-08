Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Les ouvriers de l’usine – qui ont presque tous fui vers le territoire ukrainien ces derniers jours et semaines – ont décrit une situation sécuritaire dégradée dans l’usine, des explosions sans avertissement et un climat de peur, des membres du personnel ayant disparu, des téléphones avec appareil photo interdits, et des représentants de Rosatom, la société russe d’énergie nucléaire, ont été présents aux réunions de l’entreprise. L’exode a ajouté la pénurie de main-d’œuvre à une longue liste de préoccupations concernant le fonctionnement de l’usine.