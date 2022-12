Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne: Moscou adoucit les discussions sur les armes nucléaires, selon l’Allemand Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré aux médias français et allemands dans une interview publiée mercredi soir que “pour l’instant” la Russie “ne menace plus d’utiliser des armes nucléaires”. Mais il a également déclaré qu’un accord de paix équitable n’était pas possible sans que la Russie retire ses forces d’Ukraine, et qu’il n’y avait aucune garantie que le Kremlin n’attaquerait pas encore d’autres pays. Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie “n’est pas devenue folle, nous savons ce que sont les armes nucléaires”.