Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne: Moscou a tiré des missiles Kh-22 lors de la frappe de Dnipro, selon un responsable

Le nombre de morts suite à une frappe de missiles le week-end sur un immeuble à Dnipro est passé à au moins 35, selon le gouverneur local, avec un nombre similaire de résidents portés disparus. Kyiv a renouvelé ses appels à des systèmes de défense aérienne occidentaux plus avancés après la frappe, un plaidoyer qui a été repris par les civils rassemblés sur les lieux. “Combien d’autres personnes doivent mourir jusqu’à ce que le monde nous voie ?” a demandé Aziza Nosenko, 30 ans, une boulangère qui distribuait dimanche des sandwichs aux secouristes bénévoles.

Pendant ce temps, Kyiv et Moscou continuent de se disputer le contrôle de la ville minière de sel de l’est de Soledar, une porte d’entrée de la ville de Bakhmut qui a été au centre de récents combats. La Russie prétend s’être emparée de la ville, mais la 46e brigade d’assaut aérien ukrainienne a déclaré que des soldats ukrainiens s’y battaient toujours. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a lancé un avertissement au sujet de personnes faisant des déclarations non vérifiées sur les mouvements de troupes dans et autour de la ville, affirmant que seuls les hauts responsables militaires avaient une image complète de la situation sur les lignes de front. “En langage simple, la bataille continue”, a-t-elle écrit sur Telegram.