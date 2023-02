Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne : l’OTAN parle de munitions pour Kiev ; Les États-Unis demandent aux citoyens de quitter la Russie

Moscou “se prépare à plus de guerre”, ce qui rend “encore plus important” le renforcement des munitions pour Kiev, a déclaré mardi le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Il a déclaré que l’alliance militaire aborderait “comment augmenter la production pour être en mesure de fournir les munitions nécessaires à l’Ukraine et de reconstituer nos propres stocks”. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui est à Bruxelles pour la réunion, accueillera également une réunion du Groupe de contact de la défense ukrainienne, qui comprend plus de 50 nations soutenant Kiev avec des armes ou de l’aide.