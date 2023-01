Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne : les chefs de la défense de l’OTAN se rencontreront ; l’ancien commandant de Wagner s’enfuit en Norvège

Les appels de l’Ukraine à une aide militaire accrue – y compris des systèmes de défense aérienne et des chars occidentaux avancés – devraient dominer l’ordre du jour alors que de hauts responsables américains et leurs alliés se réuniront en Europe cette semaine.

Les chefs de la défense de l’OTAN se réunissent mercredi à Bruxelles. Et jeudi, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se joindra aux membres de la Ukraine Contact Group, un organe d’environ 50 nations qui se réunit pour discuter des besoins de Kyiv. Certains alliés font pression pour que des armes plus sophistiquées soient fournies pour aider l’armée ukrainienne à riposter contre les forces russes dans le sud et l’est, et se préparer à une éventuelle offensive de printemps par Moscou.