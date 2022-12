Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne: Kyiv vise des pourparlers de paix en février

L’Ukraine espère avoir un sommet de paix soutenu par l’ONU d’ici la fin février, soit environ un an après l’invasion russe, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba à l’Associated Press. Kuleba a déclaré que le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, devrait être le médiateur, mais a insisté sur le fait que Kyiv ne s’engagerait pas directement avec Moscou tant que la Russie ne serait pas confrontée à un tribunal pour crimes de guerre. Un porte-parole de l’ONU a déclaré que António Guterres ne pouvait « faire office de médiateur que si toutes les parties voulaient qu’il fasse office de médiateur ».

Le président russe Vladimir Poutine a de nouveau déclaré dimanche qu’il était disposé à avoir des pourparlers pour mettre fin à la guerre, bien que l’Occident et l’Ukraine ne considèrent pas sa déclaration comme un effort sérieux pour s’engager. Le Kremlin a déclaré à plusieurs reprises que l’Ukraine devait faire face à de nouvelles “réalités” – reconnaître les gains territoriaux russes et le contrôle de la Crimée, qui a été illégalement annexée en 2014 – avant qu’un plan de paix puisse être promulgué.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Mais une grande partie de cet équipement a besoin de réparations. Bien que chaque brigade ukrainienne dispose d’une unité technique dédiée à la réclamation des chars et équipements abandonnés, il n’y a pas de système ordonné pour localiser et assortir les pièces de rechange. Le résultat est que des équipements attendent dans des sites de réparation à travers le pays, alors que les forces s’efforcent de trouver des pièces de rechange, écrivent Samantha Schmidt, Isabelle Khurshudyan et Serhii Korolchuk du Washington Post.