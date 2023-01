Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne : Kyiv qualifie le cessez-le-feu de Noël de Poutine de couverture

L’Ukraine, l’Allemagne et les États-Unis ont rejeté la déclaration unilatérale de cessez-le-feu du président Vladimir Poutine comme un moyen pour la Russie de se regrouper et éventuellement de déplacer plus de troupes et d’équipements sur le champ de bataille. Poutine a ordonné cette semaine à ses forces d’observer une trêve de 36 heures pour le Noël orthodoxe à partir du 6 janvier, a indiqué le Kremlin.