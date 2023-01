Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne : après les chars, l’Ukraine vise les avions de chasse

Les responsables ukrainiens ont réclamé plus de soutien à la défense, y compris des avions de combat et des missiles à longue portée, après que les États-Unis et l’Allemagne ont confirmé des engagements tant attendus sur les chars de combat. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a tweeté que parmi les prochaines cibles du pays figuraient Avions de chasse de type occidental.