Dernières mises à jour sur la guerre Russie-Ukraine : Macron n’exclut pas l’envoi d’avions de chasse ; explosions à travers l’Ukraine

Des alertes de raid aérien ont retenti dans l’est et le centre de l’Ukraine tôt vendredi, un jour après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué un rare voyage à Bruxelles où il a qualifié l’invasion russe d’attaque contre le continent dans son ensemble. Les responsables de Kyiv, Kharkiv et Zaporizhzhia ont tous signalé des attaques à la roquette, faisant des blessés et des dommages aux infrastructures essentielles signalés à Kharkiv.