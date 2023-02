Dernières mises à jour du tremblement de terre Turquie-Syrie: l’espoir d’un sauvetage diminue alors que le nombre de morts augmente

Les efforts de sauvetage se poursuivent après de grands tremblements de terre qui ont dévasté le sud-ouest de la Turquie et la Syrie, mais les chances de survie diminuent d’heure en heure. Pendant ce temps, plus de 1,1 million de personnes séjournent dans des centres d’hébergement temporaires en Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan s’est engagé à reconstruire plus de 100 000 maisons en un an.