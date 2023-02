Dernières mises à jour du séisme Turquie-Syrie : le nombre de morts dépasse les 21 000

Les secouristes en Turquie et en Syrie ont poursuivi leur travail en luttant contre les intempéries et les obstacles logistiques dans une course pour retrouver des survivants enterrés sous les débris. Le bilan combiné des morts des tremblements de terre de lundi a approché les 22 000, selon des responsables des deux pays. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri à la suite de la catastrophe et ont besoin d’urgence d’un abri et de nourriture.