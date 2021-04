La plus grande soirée de récompenses cinématographiques d’HOLLYWOOD est enfin là alors que les stars se préparent pour une nuit scintillante.

Le 93e Oscars ont lieu CE SOIR (dimanche 25 avril 2021) lors d’une éblouissante cérémonie en personne à Los Angeles – et voici comment les regarder.

le Oscars 2021 sera différent du reste, car l’événement aura lieu dans un nouveau lieu et deux mois de retard que d’habitude en raison de la coronavirus pandémie.

Nominés pour Meilleur acteur dans un rôle principal incluent Steven Yeun (Minari), Anthony Hopkins (Le père), Gary Oldman (Mank) et feu Chadwick Boseman (le fond noir de Ma Rainey).

Riz Ahmed est également en lice pour le meilleur acteur principal pour son rôle dans Sound of Metal, faisant de lui le tout premier musulman nominé pour l’acteur principal.

Parmi les femmes en lice pour la meilleure actrice figurent Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), Andra Day (The United States V.Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a woman), Frances McDormand (Nomadland) et Carey Mulligan (Promising young) femme).

Acteurs et actrices en lice pour le meilleur second rôle incluent Daniel Kaluuya, Sacha Baron Cohen, Glenn close, Amanda Seyfried, Lakeith Stanfield et Maria Bakalova.

La cérémonie de remise des prix se déroule à deux endroits: la gare Union au centre-ville de Los Angeles et la résidence habituelle des Oscars, le Dolby Theatre à Hollywood.

Il y aura plusieurs artistes à la cérémonie de remise des prix, dont HER

La cérémonie sera retransmise en direct sur ABC à 20h Heure normale de l’Est et 17 heures, heure normale du Pacifique.

Les téléspectateurs étrangers peuvent écouter l’émission de la 93e cérémonie des Oscars sur la chaîne Sky Cinema Oscars.

Leur couverture commence à 12h30 le lundi 26 avril.

Suivez toutes les dernières nouvelles et mises à jour des Oscars 2021 sur notre blog en direct… ‘