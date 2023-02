Dernières mises à jour de Tire Nichols: les funérailles auront lieu à Memphis mercredi alors que les dossiers de police révèlent le passé d’officiers

Le révérend Al Sharpton prononcera un éloge funèbre, et l’avocat des droits civiques Ben Crump devrait également prononcer des remarques dans un “appel à l’action” après la mort de Nichols et les meurtres par la police de Noirs américains qui ont galvanisé une demande internationale pour la fin de la violence policière. .

“Le vice-président Harris et Mme Wells ont parlé en exclusivité, et pendant cette période émouvante, le vice-président a pu consoler Mme Wells et même l’aider à sourire”, a-t-il ajouté. “M. et Mme Wells sont reconnaissants à la vice-présidente Harris de leur avoir tendu la main pendant cette période déchirante et pour sa sensibilité lors de l’appel.”