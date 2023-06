Dernières mises à jour de l’accident de train en Inde – Le nombre de morts dans la collision d’Odisha approche les 300 alors que le Premier ministre Narendra Modi visite le site de l’accident

L’une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de l’histoire de l’Inde a coûté la vie à plus de 280 personnes et blessé plus de 1 000 autres vendredi lorsqu’un train de voyageurs a déraillé et heurté deux autres trains dans l’est de l’Inde.

L’Inde a été secouée par l’accident survenu dans la ville de Balasore, dans l’État oriental d’Odisha, ce qui a incité les autorités à répondre aux problèmes de sécurité dans un système ferroviaire qui transporte plus de 13 millions de personnes par jour.

Bien que le gouvernement ait récemment dépensé des millions pour reconstruire le système ferroviaire, des années d’indifférence ont permis aux rails de se dégrader.

Pour cette raison, le Premier ministre indien, Narendra Modi, devait lancer aujourd’hui de nouveaux trains à grande vitesse, qui font partie de l’investissement accru du gouvernement dans les infrastructures ; au lieu de cela, il est arrivé sur les lieux de l’accident.

Avant de se rendre à Odisha pour évaluer les dégâts, Modi a présidé une conférence d’évaluation de haut niveau et a promis « toute l’assistance possible » aux proches des victimes.

Mode écrit sur Twitter: « En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent bientôt.

