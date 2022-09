Un touriste américain a un jour demandé à Elizabeth : Avez-vous déjà rencontré la reine ? Une histoire préférée sur le sens de l’humour méchant de la reine concerne le moment où elle est tombée sur un touriste américain en randonnée près de son domaine de Balmoral dans les hautes terres écossaises. Il ne l’a manifestement pas reconnue, demandant : Avait-elle déjà rencontré la reine ? “Je ne l’ai pas fait”, a répondu la reine. Puis elle a pointé du doigt son agent de protection, Richard Griffin, et a déclaré qu’il “la rencontrait régulièrement”.

Ce n’était qu’une des nombreuses fois où la reine a fait preuve d’esprit. La reine pourrait lancer des plaisanteries et des répliques, écrit la correspondante londonienne Karla Adam, et est même apparue dans un sketch comique avec le bien-aimé ours Paddington britannique pour sa célébration du jubilé de platine cette année. Paddington tweeté cette semaine à sa mort : “Merci Madame, pour tout.”